Брянских предпринимателей предупредили о мошенниках из "Роспотребнадзора"

8 Март 2020 2020-03-08T10:00:42+03:00

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В Брянской области появились мошенники, которые представляются сотрудниками управления Роспотребнадзора. Злоумышленники звонят предпринимателям и за деньги предлагают оформить "Уголок потребителя" перед проверкой.

Однако по закону сотрудники Роспотребнадзора не оповещают о внеплановых проверках. А плановые - проводят по заранее утвержденному графику, опубликованному на сайте надзорного ведомства.

В управлении Роспотребнадзора по Брянской области призвали бизнесменов быть внимательными. О всех подозрительных лицах рекомендуют сообщать по телефонам: 8 (4832) 66-06-96 и 74-20-45.

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ИСТОЧНИК KP.RU