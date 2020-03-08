2020-03-08T10:00:42+03:00
Общество

Брянских предпринимателей предупредили о мошенниках из "Роспотребнадзора"

Злоумышленники за деньги предлагают оформить уголок потребителя
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянской области появились мошенники, которые представляются сотрудниками управления Роспотребнадзора. Злоумышленники звонят предпринимателям и за деньги предлагают оформить "Уголок потребителя" перед проверкой.

Однако по закону сотрудники Роспотребнадзора не оповещают о внеплановых проверках. А плановые - проводят по заранее утвержденному графику, опубликованному на сайте надзорного ведомства.

В управлении Роспотребнадзора по Брянской области призвали бизнесменов быть внимательными. О всех подозрительных лицах рекомендуют сообщать по телефонам: 8 (4832) 66-06-96 и 74-20-45.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24