Брянских предпринимателей предупредили о мошенниках из "Роспотребнадзора"
В Брянской области появились мошенники, которые представляются сотрудниками управления Роспотребнадзора. Злоумышленники звонят предпринимателям и за деньги предлагают оформить "Уголок потребителя" перед проверкой.
Однако по закону сотрудники Роспотребнадзора не оповещают о внеплановых проверках. А плановые - проводят по заранее утвержденному графику, опубликованному на сайте надзорного ведомства.
В управлении Роспотребнадзора по Брянской области призвали бизнесменов быть внимательными. О всех подозрительных лицах рекомендуют сообщать по телефонам: 8 (4832) 66-06-96 и 74-20-45.
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ИСТОЧНИК KP.RU