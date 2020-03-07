Брянских дачников проверяют полиция и МЧС

7 Март 2020 2020-03-08T00:07:54+03:00

За неправильное сжигание сухой травы и разведение костров наказали пять человек

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С проверками в садовые товарищества и населенных пункты Брянщины нагрянули сотрудники полиции и МЧС. Сотрудники ведомств проследили за ситуацией с бесконтрольным выжиганием сухой травянистой растительности и мусора.

Рейд прошел 7 марта, когда температура за окном достигла аномальной отметки в 13 градусов.

- К административной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности при разведении костров и сжигании сухой травы привлекли пять человек, - рассказали в пресс-службе МЧС России по Брянской области.

В МЧС напомнили о недопустимости бесконтрольного выжигания сухой растительности и мусора на садовых участках и на открытой территории.

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ИСТОЧНИК KP.RU