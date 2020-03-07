В воскресенье на Брянщине будет до 14 градусов тепла
Днем возможен небольшой дождь
На праздник будет тепло.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В праздничный день брянцев порадует теплая погода. Синоптики обещают днем 8 марта от плюс 9 до 14 градусов, передает пресс-служба областного МЧС. Ночью температура опустится до 3-8 тепла.
Также возможен небольшой дождь. Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.
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ИСТОЧНИК KP.RU