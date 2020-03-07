ЛДПР необычно поздравила брянских женщин с праздником 8 Марта
Милым дамам адресовано стихотворное видеопоздравление
Фото: ЛДПР.
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Депутаты Государственной Думы Борис Пайкин, регионального заксобрания Сергей Антошин, Максим Иванченко, Михаил Аминтазаев, Юрий Авдеев, Александр Струков и Брянского горсовета Сергей Сенин и Игорь Карпов, а также руководитель аппарата Брянского регионального отделения ЛДПР Денис Семёнов обратились к женщинам со стихотворным посланием.
Видеопоздравление с праздником 8 Марта получилось необычным, искренним и очень трогательным.
ИСТОЧНИК KP.RU