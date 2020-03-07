2020-03-07T15:25:26+03:00
Политика

Жительницы Брянска получили цветочные поздравления от ЛДПР

В областном центре проходит акция «Самый женский день»
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Фото: Брянское регионального отделения ЛДПР.Фото: Брянское регионального отделения ЛДПР.
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Брянские женщины продолжают принимать поздравления с наступающим 8 марта от регионального отделения ЛДПР. В течение двух дней активисты дарили жительницам букеты тюльпанов и приятные слова - от депутата Государственной Думы Бориса Пайкина. Цветочные поздравления получили тысячи женщин.

Акция «Самый Женский День» проходила в каждом районе Брянска. В Советском районе - возле Брянского госуниверситета. Это место активисты выбрали неслучайно: большинство студентов этого вуза - девушки. Кроме того, в БГУ работает и преподает немало женщин. Без букетов и поздравлений не остались и жительницы соседнего быстрорастущего микрорайона.

Фото: Брянское регионального отделения ЛДПР.

Фото: Брянское регионального отделения ЛДПР.

Далее цветочный флешмоб от ЛДПР перенесся в одно из самых любимых мест горожан - парк имени 1000-летия Брянска на Кургане. Здесь женщинам также подарили тюльпаны.

На память о необычном поздравлении останутся фотографии, которыми под хештэгами #СамыйЖенскийДень и #УлыбкиБрянщины уже пестрят соцсети. Всего во время праздничной акции букеты тюльпанов на Брянщине получат больше 60 тысяч женщин.

Фото: Брянское регионального отделения ЛДПР.

Фото: Брянское регионального отделения ЛДПР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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