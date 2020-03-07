Под Карачевом выкопали 100-килограммовую авиабомбу
В Карачевском районе нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Боеприпас обнаружили в поле возле деревни Мокрое. Выкопали и обезвредили его сотрудники Брянского пожарно-спасательного центра.
- Вес авиабомбы - 100 килограммов, - рассказали в МЧС. – Операция прошла в штатном режиме.
В МЧС напомнили, что если вы наши боеприпас или похожие на него предмет, сообщите об опасной находке в полицию – «02», с мобильного - «102».
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ИСТОЧНИК KP.RU