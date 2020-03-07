В Брянске спасают трех щенков от живодеров
В Брянске горожане пытаются спасти от гибели трех щенков. О том, что соседи грозятся расправиться с бездомными малышами, рассказала местная жительница.
По словам женщины, собаки привиты, обработаны и стерилизованы. Есть ветеринарный паспорт.
- Их зовут Дуся, Буся и Моня, - говорит зоозащитница. - Малыши активные. Я два дня сижу с собачками, чтобы с ними ничего не сделали. Столько сил и средств, помогите!
Горожанка просит найти хотя бы временный дом для малышей.
Напомним, недавно жители Брянска сообщии об отравлении собак в бежицком Майском парке.
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ИСТОЧНИК KP.RU