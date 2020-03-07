2020-03-07T14:04:34+03:00
Общество

В Брянске спасают трех щенков от живодеров

Бездомным собакам угрожают расправой соседи
Ольга УМАРОВА
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Фото: vk.com, группа "ПОДАРИ НАДЕЖДУ Брянск"Фото: vk.com, группа "ПОДАРИ НАДЕЖДУ Брянск"
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В Брянске горожане пытаются спасти от гибели трех щенков. О том, что соседи грозятся расправиться с бездомными малышами, рассказала местная жительница.

По словам женщины, собаки привиты, обработаны и стерилизованы. Есть ветеринарный паспорт.

- Их зовут Дуся, Буся и Моня, - говорит зоозащитница. - Малыши активные. Я два дня сижу с собачками, чтобы с ними ничего не сделали. Столько сил и средств, помогите!

Горожанка просит найти хотя бы временный дом для малышей.

Напомним, недавно жители Брянска сообщии об отравлении собак в бежицком Майском парке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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