2020-03-07T12:06:27+03:00
Происшествия

В Брянске пассажирка микроавтобуса сломала нос

Машина резко затормозила
Ольга УМАРОВА
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ДТП произошло 6 марта.ДТП произошло 6 марта.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Брянке пострадала 24-летняя пассажирка «Фиат Дукато». ДТП произошло около восьми утра в пятницу, 6 марта, на улице Дуки.

По предварительной информации областной ГИБДД, девушка получила травму, когда микроавтобус затормозил. За рулем находился 47-летний водитель.

Пострадавшая обратилась в горбольницу №1. Врачи диагностировали перелом костей носа и ушиб лица.

- Девушку отправили на домашнее лечение, - уточнили в ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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