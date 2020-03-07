В Брянске пассажирка микроавтобуса сломала нос
Машина резко затормозила
ДТП произошло 6 марта.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Брянке пострадала 24-летняя пассажирка «Фиат Дукато». ДТП произошло около восьми утра в пятницу, 6 марта, на улице Дуки.
По предварительной информации областной ГИБДД, девушка получила травму, когда микроавтобус затормозил. За рулем находился 47-летний водитель.
Пострадавшая обратилась в горбольницу №1. Врачи диагностировали перелом костей носа и ушиб лица.
- Девушку отправили на домашнее лечение, - уточнили в ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU