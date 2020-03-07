Главный брянский полицейский поздравил женщин в погонах

7 Март 2020 2020-03-07T10:34:56+03:00

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Начальник УМВД России по Брянской области генерал-майор полиции Владислав Толкунов поздравил коллег-женщин с 8 Марта. Праздничный концерт и награждение отличившихся сотруниц прошло в Брянской областной филармонии.

Особую признательность Владислав Толкунов выразил женщинам военного поколения и женщинам-ветеранам органов внутренних дел.

- Дорогие женщины! Я еще раз выражаю всем вам признательность за самоотверженный труд, верность гражданскому и служебному долгу, – обратился к собравшимся начальник УМВД области. – Пусть ваша красота, энергия, чуткость и нежность придают нам, мужчинам, уверенность и силу в решении задач по обеспечению правопорядка и законности. Позитива и здоровья вам, наши дорогие матери, жены, дочери! Дальнейших успехов в службе, работе, во всех ваших делах и начинаниях! Пусть в наших домах, царят мир, любовь и гармония!

Лучшим сотрудницам вручили ведомственные награды и цветы. Знака Министерства внутренних дел РФ «За содействие МВД» удостоилась начальник Управления Министерства юстиции РФ по Брянской области Наталия Рудакова.

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ИСТОЧНИК KP.RU