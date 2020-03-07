2020-03-07T11:19:52+03:00
Общество

В Брянске ко Дню Победы на бульваре Гагарина установят трехметровую звезду

9 Мая будут отмечать три дня
Марина АНТОНОВА
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Трехметровая звезда на "космическом" бульваре.Трехметровая звезда на "космическом" бульваре.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске ко Дню Победы на бульваре Гагарина установят трехметровую звезду и шар-салют, который будет мерцать разноцветными огнями. Эту и другие идеи брянских чиновников обсудили в мэрии города.

На дамбах появятся новые декорации. Мэр призвал привести в порядок опоры, на которых они будут висеть. Что касается самого празднования, уже известно, что 9 Мая в Брянске будут отмечать три дня: 7, 8 и 9 числа.

Вечером 7 мая на площади Партизан устроят большой концерт оркестра духовых инструментов. 8 мая на Театральной площади выступят победители фестиваля солдатской песни.

День Победы начнётся с Парада поколений. Затем по городу пройдёт «Бессмертный полк», сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. После обеда праздник переместится на Курган Бессмертия. Всего в городе будет работать 18 праздничных площадок. Фейерверки прогремят во всех районах города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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