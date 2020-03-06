2020-03-06T23:35:47+03:00
Спорт

Брянское «Динамо» проиграло финальный матч сборов в Кисловодске

Встреча с командой из Ставрополья завершилась со счетом 1:3
Анна ЛЕВКИНА
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Брянские динамовцы проиграли одноклубникам из Ставрополя в заключительном матче сборов (спарринга) в Кисловодске, который состоялся в пятницу, 6 марта. Счет встречи – 1:3.

Игра проходила под диктовку брянской команды. На поле у сине-белых получилось многое, однако мяч упорно не летел в ворота соперника. При этом по нелепой случайности, он оказался в сетке нашего голкипера. Тогда мяч передали с фланга и его не коснулся никто из игроков, уточнили в сетевой группе клуба.

Во втором тайме динамовцы побежали отыгрываться, создали пару десятков моментов у чужих ворот, но пропустили две контратаки. Обе стали голевыми. Единственный мяч нашей команды забил Евгений Худобко. Он первым подоспел на отскок мяча после подачи углового.

Добавим, следующие сборы стартуют у брянских динамовцев через неделю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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