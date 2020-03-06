Брянская дзюдоистка Татьяна Цыганкова стала победительницей первенства России
Брянская спортсменка Татьяна Цыганкова завоевала "золото" на первенстве России по дзюдо.
Соревнования проходят в центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо". Здесь соревнуются дзюдоисты до 23 лет.
Первый соревновательный день оказался удачным для воспитанницы Александра Мачехина.
В весовой категории до 52 килограммов Татьяна Цыганкова стала лучшей. Она уверенно дошла до финала, где взяла верх над "хозяйкой" татами Венерой Машаевой.
- В начале схватки больше доминировала Венера, - призналась Татьяна Цыганкова в интервью брянскому центру спортивной подготовки. – Но потом я совершила удачное действие в партере и сделала болевой. Поэтому поединок закончился довольно быстро. Рада, что победила в зале, в котором тренируется моя знаменитая землячка Наталья Кузютина.
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ИСТОЧНИК KP.RU