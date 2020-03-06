Долгострой на улице Степной в Брянске планируют сдать в этом году

6 Март 2020 2020-03-06T19:36:38+03:00

Есть надежда. что ключи дольщики получат уже в этом году. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Об этом говорили на совещании в правительстве региона

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В Брянске долгострой на улице Степной пообещали сдать в этом году. Об этом говорили 6 марта на совещании в правительстве регионе.

16-этажный дом по улице Степной — объект ООО «Брянскстройразвитие». На руководителя компании Юрия Банного завели уголовное дело по статье «Мошенничество». В ближайшее время дело направят в суд. Гарантом достройки объектов ООО «Брянскстройразвитие» выступает ООО «Специализированный застройщик «Универсальная строительная компания «Надежда».

Дом на улице Степной должны были сдать 16 июля 2017 года, но сроки переносили. А позже застройщик объявил себя банкротом. 233 будущих жильца признали обманутыми дольщиками.

- Завершение строительства объекта планируется в рамках договора инвестирования и подряда, без привлечения средств фонда, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - На основании договора инвестирования и подряда ООО «МБК-ИНВЕСТ» с подрядными организациями заключены договоры на строительно-монтажные работы и поставку оборудования, строительных материалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU