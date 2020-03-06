2020-03-06T17:26:14+03:00
Общество

На праздниках в Брянской области на дорогу выйдут скрытые патрули ГИБДД

Госавтоинспекция усилит контроль за автомобилистами
Мария Дедкова
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Полицейские будут дежурить 7,8,9 марта на федеральных трассах, проходящих по территории области.Полицейские будут дежурить 7,8,9 марта на федеральных трассах, проходящих по территории области.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянской области в ближайшие выходные усилят контроль за автомобилистами. На дороги выйдут скрытые патрули ДПС, сообщают в областной Госавтоинспекции.

Полицейские будут дежурить 7,8,9 марта на федеральных трассах, проходящих по территории области. К слову, на праздниках подобные меры примут и в Брянске. На дороги выйдут дополнительные, в том числе скрытые, патрули ДПС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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