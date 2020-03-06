На праздниках в Брянской области на дорогу выйдут скрытые патрули ГИБДД
Госавтоинспекция усилит контроль за автомобилистами
Полицейские будут дежурить 7,8,9 марта на федеральных трассах, проходящих по территории области.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянской области в ближайшие выходные усилят контроль за автомобилистами. На дороги выйдут скрытые патрули ДПС, сообщают в областной Госавтоинспекции.
Полицейские будут дежурить 7,8,9 марта на федеральных трассах, проходящих по территории области. К слову, на праздниках подобные меры примут и в Брянске. На дороги выйдут дополнительные, в том числе скрытые, патрули ДПС.
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ИСТОЧНИК KP.RU