На праздниках в Брянской области на дорогу выйдут скрытые патрули ГИБДД

6 Март 2020 2020-03-06T17:26:14+03:00

Полицейские будут дежурить 7,8,9 марта на федеральных трассах, проходящих по территории области. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В Брянской области в ближайшие выходные усилят контроль за автомобилистами. На дороги выйдут скрытые патрули ДПС, сообщают в областной Госавтоинспекции.

Полицейские будут дежурить 7,8,9 марта на федеральных трассах, проходящих по территории области. К слову, на праздниках подобные меры примут и в Брянске. На дороги выйдут дополнительные, в том числе скрытые, патрули ДПС.

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ИСТОЧНИК KP.RU