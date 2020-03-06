В Брянске на Авиационной высадили каштаны и липы

6 Март 2020 2020-03-06T17:23:33+03:00

Высаженные деревья раньше росли на улице Советской. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Часть деревьев раньше росла на Советской

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На улице Авиационной в Брянске, где в прошлом году расширяли проезжую часть, высадили каштаны и липы. Произошло это в пятницу, 6 марта, сообщили в пресс-службе брянской мэрии.

В областном центре продолжают строить новую дорогу по улице Советской.

В зону работ попала небольшая аллея молодых каштанов. Деревья сохранили. Их-то и пересадили на улицу Авиационную. Кроме того, там появилось двенадцать лип. К посадке привлекли сотрудников городского дорожного управления.

Между тем, в Брянске на этой неделе массово спиливают деревья. Наглядный пример – улица Фокина (в частности, район остановки «Телефонная станция»).

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ИСТОЧНИК KP.RU