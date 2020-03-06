2020-03-06T17:16:56+03:00
Общество

В Брянске в парке имени Пушкина сделают детскую площадку

Кроме того, в порядок приведут территорию у кинотеатра "Победа"
Мария Дедкова
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Детскую площадку в парке установят по программе инициативного бюджетирования.Детскую площадку в парке установят по программе инициативного бюджетирования.Фото: Елена РАКОВА
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В Брянске проведут благоустройство общественных территорий в Бежицком районе. Об этом говорили на заседании территориальной депутатской группы.

В рамках программы инициативного бюджетирования в Бежице в парке имени Пушкина установят детскую площадку. А территорию у кинотеатра «Победа» приведут в порядок. Здесь уложат тротуарную плитку, организуют сценическую площадку.

В парках «Майский» и имени Пушкина проведут озеленение, покрасят лавочки и заборы. Для уборки и обслуживания зон отдыха заключат договоры с сезонными работниками. Как отметила председатель депутатской группы Людмила Федотова, необходимо увеличить число дворников для своевременной уборки территорий парков и скверов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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