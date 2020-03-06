Брянский убийца сотрудников спецсвязи обжаловал приговор суда

6 Март 2020 2020-03-06T16:25:40+03:00

Возражения на апелляцию принимают до 11 марта

Изменить размер текста: A A

Александр Ефимов, которого признали виновным в убийстве брянских сотрудников спецсвязи, обжаловал приговор. Информация об этом появилась на сайте областного суда. Возражения по поводу апелляции Александра Ефимова принимают до 11 марта.

Напомним, предполагаемому убийце двух сотрудников спецсвязи дали пожизненный срок. Отбывать наказание он должен был в колонии особого режима.

Свою вину бывший водитель-фельдъегерь полностью признал. В суде он попросил прощения у родственников убитых.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU