2020-03-06T16:25:40+03:00
Общество

Брянский убийца сотрудников спецсвязи обжаловал приговор суда

Возражения на апелляцию принимают до 11 марта
Мария Дедкова
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Свою вину бывший водитель-фельдъегерь полностью признал.Свою вину бывший водитель-фельдъегерь полностью признал.Фото: Мария Дедкова
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Александр Ефимов, которого признали виновным в убийстве брянских сотрудников спецсвязи, обжаловал приговор. Информация об этом появилась на сайте областного суда. Возражения по поводу апелляции Александра Ефимова принимают до 11 марта.

Напомним, предполагаемому убийце двух сотрудников спецсвязи дали пожизненный срок. Отбывать наказание он должен был в колонии особого режима.

Свою вину бывший водитель-фельдъегерь полностью признал. В суде он попросил прощения у родственников убитых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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