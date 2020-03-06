В Брянске из квартиры с горящим туалетом эвакуировали двух жильцов

6 Март 2020 2020-03-06T15:33:49+03:00

Двух человек эвакуировали пожарные из горящей квартиры в Брянске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

ЧП произошло в одной из многоэтажек Советского района

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Двух человек эвакуировали пожарные из горящей квартиры в Брянске утром в пятницу, 6 марта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о ЧП поступило оперативному дежурному в 10.22. Оказалось, что горит одна из квартир пятиэтажки по улице Софьи Перовской в Советском районе.

По вызову выезжали расчеты двух пожарных частей: две цистерны и автолестница. Прибыв на место, спасатели выяснили, что загорание произошло в санузле.

– В пожаре никто не пострадал, – уточнили в МЧС. – Двух жильцов спасатели эвакуировали. Потушили пожар в 10.42. Причину пожара установят эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU