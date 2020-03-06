2020-03-06T14:07:03+03:00
Политика

Активисты ЛДПР первыми поздравили жительниц Навли с 8 марта

Подарки дамы получили прямо на рабочих местах
Мария Иванова
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5 марта активисты ЛДПР начали поздравлять представительниц прекрасного пола.5 марта активисты ЛДПР начали поздравлять представительниц прекрасного пола.
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Накануне 8 марта ЛДПР решила красочно поздравить милых женщин с праздником. В Брянск прибыли более 60 тысяч тюльпанов от депутата нижней палаты российского парламента, члена фракции ЛДПР в Госдуме Бориса Пайкина.

Цветы доставили во все районы. 5 марта активисты ЛДПР начали поздравлять представительниц прекрасного пола.

Акция проходит в различных общественных организациях и бюджетных учреждениях, цветочное поздравление ждет работниц некоторых промышленных предприятий. Активисты ЛДПР в синих куртках и накидках с логотипом партии вышли с цветами на улицы городов и поселков Брянщины. Они поздравляют с праздником Весны милых дам, дарят им букеты тюльпанов. Интернет уже пестрит фотографиями цветочной феерии с хештэгом #УлыбкиБрянщины и #СамыйЖенскийДень, организованной брянским депутатом Госдумы от ЛДПР Борисом Пайкиным и Брянским отделением партии.

Настоящий сюрприз прекрасным и неповторимым женщинам и девушкам накануне праздника 8 Марта преподнесли активисты Навлинского отделения ЛДПР вместе с его координатором Анной Полониковой. Они сделали ярким и запоминающимся самый обычный рабочий день. Акцию по вручению очень редких и симпатичных сиреневых тюльпанов они организовали для своих землячек прямо без отрыва от производства. Цветочное настроение царило в Доме культуры, администрации Навлинского района и в отделении Почты России, в управлении местного потребительского общества и в кабинетах сотрудниц Навлинского водоканала. С букетами сиреневых тюльпанов в руках и улыбками на лице фотографировались работницы соцзащиты и Пенсионного фонда.

Активисты ЛДПР поздравляли женщин и девушек, бабушек и их внучек в торговых центрах, магазинах. Клиентки парикмахерской уходили из салона не только с праздничной прической, но и хорошим настроением и букетом

цветов. Тем временем акция «Самый женский день» набирает обороты и захватывает другие районы Брянска и области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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