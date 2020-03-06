Брянец отсидит 13 лет за пьяное убийство матери

6 Март 2020 2020-03-06T13:31:29+03:00

В брянском городе Дятьково сын до смерти забил родную мать. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Дятькове вынесли приговор 30-летнему местному жителю, который в пьяной ссоре до смерти забил родную мать. От суда он получил 13 лет колонии, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры 6 марта.

При рассмотрении уголовного дела доказали, что преступление брянец совершил 25-26 октября прошлого года. Тогда пьяный мужчина находился в доме своей матери. Поссорившись с родительницей, он избил женщину. От полученных травм 62-летняя пенсионерка скончалась.

– Брянца признали виновным в умышленном причинении смертельных травм своей матери, – уточнили в прокуратуре. – Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

Кстати, в законную силу этот приговор пока не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU