Брянского охранника осудили за разглашение коммерческой тайны

6 Март 2020 2020-03-06T13:17:19+03:00

Брянца отправили на исправительные работы за разглашение коммерческой тайны. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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В Брянске вынесли приговор 35-летнему мужчине, который, работая охранником в АО «Транснефть-Дружба», разгласил коммерческую тайну.

В суде доказали, что в июле 2018 года брянец сообщил третьим лицам информацию, которая составляла коммерческую тайну. Эти сведения ему доверили в силу занимаемого должностного положения. В итоге нефтевор смог врезаться в «трубу» и похитить дизтопливо.

– Суд назначил виновному наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства, – рассказали в пресс-службе облпрокуратуры. – Приговор в законную силу пока не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU