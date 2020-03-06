Брянского охранника осудили за разглашение коммерческой тайны
В Брянске вынесли приговор 35-летнему мужчине, который, работая охранником в АО «Транснефть-Дружба», разгласил коммерческую тайну.
В суде доказали, что в июле 2018 года брянец сообщил третьим лицам информацию, которая составляла коммерческую тайну. Эти сведения ему доверили в силу занимаемого должностного положения. В итоге нефтевор смог врезаться в «трубу» и похитить дизтопливо.
– Суд назначил виновному наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства, – рассказали в пресс-службе облпрокуратуры. – Приговор в законную силу пока не вступил.
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ИСТОЧНИК KP.RU