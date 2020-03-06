2020-03-06T13:17:19+03:00
Общество

Брянского охранника осудили за разглашение коммерческой тайны

Виновному назначили исправительные работы
Анна ЛЕВКИНА
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Брянца отправили на исправительные работы за разглашение коммерческой тайны.Брянца отправили на исправительные работы за разглашение коммерческой тайны.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Брянске вынесли приговор 35-летнему мужчине, который, работая охранником в АО «Транснефть-Дружба», разгласил коммерческую тайну.

В суде доказали, что в июле 2018 года брянец сообщил третьим лицам информацию, которая составляла коммерческую тайну. Эти сведения ему доверили в силу занимаемого должностного положения. В итоге нефтевор смог врезаться в «трубу» и похитить дизтопливо.

– Суд назначил виновному наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства, – рассказали в пресс-службе облпрокуратуры. – Приговор в законную силу пока не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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