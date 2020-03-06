Главой брянского УФСИН назначили Евгения Фадеева
Прежнего начальника перевели в Иркутскую область
Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.
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В областном УФСИН произошли кадровые перестановки. Его временно возглавил Евгений Фадеев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 6 марта.
Ранее он был заместителем начальника.
Прежнего главу брянского УФСИН, Леонида Сагалакова, перевели на аналогичную должность в Иркутскую область. Соответсвующий указ подписал президент России Владимир Путин 2 марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU