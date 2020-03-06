2020-03-06T12:50:20+03:00
Общество

Главой брянского УФСИН назначили Евгения Фадеева

Прежнего начальника перевели в Иркутскую область
Анна ЛЕВКИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.
Изменить размер текста:

В областном УФСИН произошли кадровые перестановки. Его временно возглавил Евгений Фадеев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 6 марта.

Ранее он был заместителем начальника.

Прежнего главу брянского УФСИН, Леонида Сагалакова, перевели на аналогичную должность в Иркутскую область. Соответсвующий указ подписал президент России Владимир Путин 2 марта.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске пассажирка микроавтобуса сломала нос
Главный брянский полицейский поздравил женщин в погонах
В Брянске ко Дню Победы на бульваре Гагарина установят трехметровую звезду
Брянское «Динамо» проиграло финальный матч сборов в Кисловодске
В Дубровке провели праздничный цветочный флешмоб
Брянская дзюдоистка Татьяна Цыганкова стала победительницей первенства России
Долгострой на улице Степной в Брянске планируют сдать в этом году
На праздниках в Брянской области на дорогу выйдут скрытые патрули ГИБДД
В Брянске на Авиационной высадили каштаны и липы
В Брянске в парке имени Пушкина сделают детскую площадку
«Чистая планета» вместе с «Дюраселл» проведут в Брянской области акцию по сбору батареек
Брянский убийца сотрудников спецсвязи обжаловал приговор суда
В ВШЭ открылся коворкинг главы ВТБ Капитал Инвестиции Владимира Потапова