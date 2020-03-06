2020-03-06T12:44:08+03:00
Общество

В марте президент поздравит 257 брянских долгожителей

Большинство юбиляров - женщины
Ольга УМАРОВА
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В первый день весны, 1 марта, день рождения отметили 10 брянских долгожителей.В первый день весны, 1 марта, день рождения отметили 10 брянских долгожителей.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В марте этого года 257 старейших жителей Брянской области получат персональное поздравление главы государства. В этом месяце им исполнится 90, 95 или 100 лет, рассказали в отделении Пенсионного фонда России по Брянской области.

Большинство юбиляров - женщины, мужчин среди именинников - лишь четверть. Напомним, в регионе живут 37 женщин старше 100 лет.

- Больше 220 жителей области отметят свой 90-й день рождения, - рассказали в пенсионном фонде. - Тридцать пять - 95-ый, а долгожительница из Советского района Брянска Мария будет праздновать 100-летний юбилей.

В первый день весны, 1 марта, день рождения отметили десять брянцев, им исполнилось по 90 или 95 лет. А 8 марта двойной праздник будет у тринадцати жительниц области.

Среди необычных имен мартовских долгожительниц встречаются такие как Фелиса, Ираида, Нонна, Федора, Матрена, Леонида, Олимпиада, Сарра, Ада. Самые распространенные – Анна и Мария.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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