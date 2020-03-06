2020-03-06T12:27:32+03:00
Политика

Активисты ЛДПР поздравили брянских долгожительниц с 8 Марта

Общественники наведались к ним лично
Мария Иванова
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В Брянске посланник от «Партии добрых дел» в канун праздника прибыл с подарками в гости к 95-летней Галине Николаевне Салиховой и Марии Алексеевне Третьяковой.В Брянске посланник от «Партии добрых дел» в канун праздника прибыл с подарками в гости к 95-летней Галине Николаевне Салиховой и Марии Алексеевне Третьяковой.
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Активисты регионального отделения ЛДПР поздравили женщин с наступающим праздником. Они провели масштабную акцию «Самый женский день».

Шестьдесят тысяч тюльпанов будут вручили в эти дни прекрасным дамам на улицах и площадях в городах и поселках региона. А к брянским долгожительницам представители ЛДПР наведались лично.

В Брянске посланник от «Партии добрых дел» в канун праздника прибыл с подарками в гости к 95-летней Галине Николаевне Салиховой и Марии Алексеевне Третьяковой, отметившей в минувшем году вековой юбилей. Руководитель регионального аппарата ЛДПР Денис Семенов передал бабушкам поздравительные открытки депутата Госдумы Бориса Пайкина, огромные букеты тюльпанов, подарки, теплые слова и наилучшие пожелания от всех однопартийцев.

Обе бабушки держатся достаточно бодро, а секретом своего долголетия считают то, что всю жизнь они не сидели без дела: работали, воспитывали детей, хлопотали по хозяйству. И даже в свои преклонные годы находят время для несложных домашних хобби, позволяющих сохранять ясность рассудка, таких как чтение или вышивка.

Не обделены старушки и вниманием властей. Как долгожительницы, они регулярно получают открытки от Владимира Путина. Тем не менее, живое участие, личный визит и подарки от ЛДПР пришлись им весьма по душе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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