2020-03-06T11:42:41+03:00
Общество

Житель Брянска накануне 8 марта убил сожительницу

Горожанин ударил ее кухонным ножом
Ольга УМАРОВА
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Потерпевшая умерла на месте.Потерпевшая умерла на месте.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянске по подозрению в убийстве задержали 30-летнего местного жителя. По версии следствия, трагедия произошла утром 5 марта этого года.

Пьяный подозреваемый находился в общежитии у своего знакомого. Он поссорился со своей сожительницей и ударил ее кухонным ножом в грудь.

Потерпевшая умерла на месте. На мужчину завели уголовное дело по статье «Убийство».

- Следователи будут ходатайствовать перед судом о том, чтобы подозреваемого взяли под стражу, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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