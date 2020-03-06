Житель Брянска накануне 8 марта убил сожительницу

6 Март 2020 2020-03-06T11:42:41+03:00

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В Брянске по подозрению в убийстве задержали 30-летнего местного жителя. По версии следствия, трагедия произошла утром 5 марта этого года.

Пьяный подозреваемый находился в общежитии у своего знакомого. Он поссорился со своей сожительницей и ударил ее кухонным ножом в грудь.

Потерпевшая умерла на месте. На мужчину завели уголовное дело по статье «Убийство».

- Следователи будут ходатайствовать перед судом о том, чтобы подозреваемого взяли под стражу, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU