«Красой БГУ-2020» стала студентка филфака Юлия Будаева

6 Март 2020 2020-03-06T11:35:23+03:00

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Студентка Юлия Будаева победила в конкурсе красоты, грации и талантов «Краса БГУ-2020», который проходил в вузе в четверг, 5 марта.

За титул боролись 11 девушек: было по одной представительнице от каждого факультета и филиала в Новозыбкове. Участницы рассказывали о себе, дефилировали, демонстрировали таланты и ум. Тематикой конкурса на этот раз стала история.

В итоге победительницей стала студентка четвертого курса филологического факультета. Титул «Вице-мисс» жюри присудило Виолетте Савинской, студентке второго курса юрфака. Обладательницей титула «Народная краса» на основе зрительского голосования стала Алена Прудовая. Девушка учится на факультете истории и международных отношений.

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ИСТОЧНИК KP.RU