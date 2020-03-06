На Брянщине 37 женщин старше 100 лет
А мужчин, перешагнувший вековой рубеж, всего пять
Около половины старейших долгожительниц области живут в Брянске.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянской области 37 жительниц перешагнули 100-летний рубеж. Об этом рассказали в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Брянской области.
При этом мужчин, которые живут больше 100 лет - всего пять.
- Около половины старейших долгожительниц области – 15 - живут в Брянске, - говорят в пресс-службе ОПФР по Брянской области. - Мужчин, повидавших мир больше века, в городе осталось всего двое.
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ИСТОЧНИК KP.RU