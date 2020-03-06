В Брянске водитель «Форда» сбила женщину на тротуаре
Автомобилистка ехала задним ходом
Пострадавшую отправили на домашнее лечение.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянске на улице Орловской сбили 48-летнюю женщину. Авария произошла в четверг, 5 марта, около половины седьмого вечера.
По предварительной информации областной Госавтоинспекции, 27-летняя водитель «Форд Фокус» ехала задним ходом по тротуару и сбила женщину-пешехода, которая шла в попутном направлении.
- У пострадавшей – ушибы и ссадины, - уточнили в ГИБДД. – Врачи назначили ей лечение и отпустили домой.
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ИСТОЧНИК KP.RU