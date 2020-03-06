Утром в брянском поселке Добрунь загорелась квартира

6 Март 2020 2020-03-06T09:49:08+03:00

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В пятницу, 6 марта, в поселке Добрунь Брянского района потушили квартиру. О пожаре в доме на улице Луговой в МЧС сообщили в 6.44 утра.

На место выехали три пожарных расчета. Спасатели обнаружили, что в квартире на первом этаже горит диван.

- В 7.10 пожар полностью потушили, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – Пострадавших нет.

Причину пожара установят специалисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU