Утром в брянском поселке Добрунь загорелась квартира
Никто не пострадал
Причину пожара выяснят эксперты.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В пятницу, 6 марта, в поселке Добрунь Брянского района потушили квартиру. О пожаре в доме на улице Луговой в МЧС сообщили в 6.44 утра.
На место выехали три пожарных расчета. Спасатели обнаружили, что в квартире на первом этаже горит диван.
- В 7.10 пожар полностью потушили, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – Пострадавших нет.
Причину пожара установят специалисты.
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ИСТОЧНИК KP.RU