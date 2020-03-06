В обновленном парке Майском Брянска травят собак

6 Март 2020 2020-03-06T09:38:58+03:00

По словам очевидцев, все происходит на глазах у детей

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Жители Брянска сообщили о новом случае травли собак. На этот раз инцидент произошел в не так давно отремонтированном Майском парке в Бежице.

Сообщение появилось вечером в пятницу, 5 марта.

- Очередная отравленная собака, при мне отравили уже четыре, сколько еще это будет продолжаться? - возмущается жительница Брянска. - Травят собак на глазах у детей, а если ребенок отраву поднимет, что тогда будет?

Горожане просят администрацию парка, а также местные власти обратить внимание на проблему, которая тянется годами. В частности, до сих пор не решен вопрос с приютом для бездомных животных, который обещали сделать еще осенью прошлого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU