В Брянске вспыхнул бар «Rolling`s» на Фокина
В Брянске на улице Фокина загорелся бар «Rolling`s». О пожаре в МЧС сообщили в 18.41 сегодня вечером, 5 марта.
На место ЧП выехали пять пожарных машин. Прибывшие спасатели обнаружили, что огонь полностью охватил крышу.
- В 19.17 пожар был локализован., рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Дальнейшая информация уточняется.
О пострадавших в ведомстве пока не сообщили. Причина пожара также неизвестна.
По словам очевидцев в районе пожара образовалась большая пробка. А запах гари чувствовался даже в Володарском районе.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»
ИСТОЧНИК KP.RU