2020-03-05T21:08:12+03:00
Происшествия

В Брянске вспыхнул бар «Rolling`s» на Фокина

МЧС не сообщает о пострадавших
Ольга УМАРОВА
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Здание вспыхнуло как свечка.Здание вспыхнуло как свечка.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В Брянске на улице Фокина загорелся бар «Rolling`s». О пожаре в МЧС сообщили в 18.41 сегодня вечером, 5 марта.

На место ЧП выехали пять пожарных машин. Прибывшие спасатели обнаружили, что огонь полностью охватил крышу.

- В 19.17 пожар был локализован., рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Дальнейшая информация уточняется.

О пострадавших в ведомстве пока не сообщили. Причина пожара также неизвестна.

По словам очевидцев в районе пожара образовалась большая пробка. А запах гари чувствовался даже в Володарском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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