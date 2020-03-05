В Брянске вспыхнул бар «Rolling`s» на Фокина

5 Март 2020 2020-03-05T21:08:12+03:00

Здание вспыхнуло как свечка. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

МЧС не сообщает о пострадавших

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В Брянске на улице Фокина загорелся бар «Rolling`s». О пожаре в МЧС сообщили в 18.41 сегодня вечером, 5 марта.

На место ЧП выехали пять пожарных машин. Прибывшие спасатели обнаружили, что огонь полностью охватил крышу.

- В 19.17 пожар был локализован., рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Дальнейшая информация уточняется.

О пострадавших в ведомстве пока не сообщили. Причина пожара также неизвестна.

По словам очевидцев в районе пожара образовалась большая пробка. А запах гари чувствовался даже в Володарском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU