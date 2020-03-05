Жители Брянка продолжают жаловаться на «геройскую улицу» в Бежице

5 Март 2020 2020-03-05T18:52:26+03:00

Дорожные прорехи на улице Бузинова особенно видны по весне. Фото: Виктор Владимиров.

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В Брянске уже 10 лет не могут починить дорогу на улице Бузинова возле бежицкой «Линии». По мнению местных жителей, выглядит она как после бомбежки.

Улица Бузинова - это небольшой сквозной проезд между улицами Камозина и Брянской Пролетарской дивизии. Названа в честь Героя Советского Союза летчика Вадима Бузинова, о чем указано в мемориальной табличке на одном из домов.

Чтобы объехать огромные лужи, водители едут по другим грязевым ухабам. Фото: Виктор Владимиров.

Правда, отношение властей к «геройской» улице не слишком почтенное. Чиновники обещали отремонтировать разбитую дорогу на 60-летие, 65-летие и 70-летие Великой Победы. Но, похоже, ничего не изменится и в нынешний юбилей.

А в прошлом году под разрушенным слоем асфальта на Бузинова нашли остатки булыжной мостовой. Бежичане шутят, что если снять весь асфальт, то старая дорога прослужит намного дольше.

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ИСТОЧНИК KP.RU