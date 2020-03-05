2020-03-05T17:43:00+03:00
Общество

В Брянском театре кукол перенесли премьеру спектакля "Бах-бах-бах!"

Постановку отменили по техническим причинам
Мария Дедкова
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Постановку по пьесе драматурга Юлии Поспеловой готовят к 75-й годовщине ПобедыПостановку по пьесе драматурга Юлии Поспеловой готовят к 75-й годовщине ПобедыФото: Ольга УМАРОВА
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В Брянском театре кукол отменили премьерный показ спектакля "Бах-бах-бах!". Напомним, он должен был состояться 15 марта. Но по техническим причинам премьеру перенесли. Об этом сообщили представители театра на своем официальном сайте.

Постановку по пьесе драматурга Юлии Поспеловой готовят к 75-й годовщине Победы. Это история, которая разворачивается в 1941 году в Ленинграде. Снарядами разрушило местный цирк. Животные не понимают, ради чего хозяева бросают своих питомцев и друзей...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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