В Сураже в ДТП угодили дед с внуком: пенсионер погиб
Один человек погиб и двое получили травмы в дорожно-транспортном происшествии в Сураже в среду, 4 марта. Один из пострадавших - четырехлетний ребенок.
Трагедия произошла около 14.10 на улице Белорусской. Там столкнулись автомобили «ВАЗ-21061» и «Фольксваген Кедди».
По предварительной информации, ДТП спровоцировал 77-летний водитель отечественного авто. Двигаясь со стороны улицы Вокзальной в сторону Красноармейской, он выехал на «встречку».
- Пенсионер от полученных травм скончался на месте, - рассказали в региональной Госавтоинспекции. - Также тяжелые травмы получил его четырехлетний внук. Мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами. Еще одного пострадавшего, второго водителя, отпустили на домашнее лечение. Он отделался ушибами.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
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ИСТОЧНИК KP.RU