В Сураже в ДТП угодили дед с внуком: пенсионер погиб

5 Март 2020 2020-03-05T17:28:09+03:00

В ДТП пострадал четырехлетний ребенок, его с тяжелыми травмами госпитализировали. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Один человек погиб и двое получили травмы в дорожно-транспортном происшествии в Сураже в среду, 4 марта. Один из пострадавших - четырехлетний ребенок.

Трагедия произошла около 14.10 на улице Белорусской. Там столкнулись автомобили «ВАЗ-21061» и «Фольксваген Кедди».

По предварительной информации, ДТП спровоцировал 77-летний водитель отечественного авто. Двигаясь со стороны улицы Вокзальной в сторону Красноармейской, он выехал на «встречку».

- Пенсионер от полученных травм скончался на месте, - рассказали в региональной Госавтоинспекции. - Также тяжелые травмы получил его четырехлетний внук. Мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами. Еще одного пострадавшего, второго водителя, отпустили на домашнее лечение. Он отделался ушибами.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU