На Брянщине эпидпорог по ОРВИ превышен во всех группах
В Брянской области за неделю, с 24 февраля по 2 марта, простуду подхватили 8542 человека. Заболеваемость оказалась выше уровня эпидемического порога на 19,8%.
Превышение эпидпорога отмечают во всех возрастных группах, кроме малышей до двух лет.
В Брянске же зарегистрировали 4501 больного простудой. В городе эпидпорог выше нормы на 14%, уточнили в пресс-службе управления регионального Роспотребнадзора.
Кстати, всего за «простудный сезон» в Брянской области обследовали 825 человек с подозрением на грипп. В итоге выявили 245 положительных результатов. 134 раза подтвердили грипп А (Н1N1), 79 - грипп В, семь - парагрипп, четыре - аденовирусную инфекцию, один - РС-инфекцию. Еще у 20 брянцев эксперты зафиксировали риновирусную инфекцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU