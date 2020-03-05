Болельщикам брянского "Динамо" предложили выбрать дизайн для нового автобуса

5 Март 2020 2020-03-05T16:18:26+03:00

Последнее слово все же останется за учредителями и руководителями брянской команды. Фото: ФК "Динамо - Брянск"

На выбор горожанам предложили девять вариантов

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Брянцам предложили проголосовать за дизайн нового автобуса для футбольной команды "Динамо".

На выбор горожанам предложили девять вариантов. Как говорят представители футбольного клуба, победитель получит приз зрительских симпатий.

Последнее слово все же останется за учредителями и руководителями брянской команды. Они выберут макет, который станет основой при реализации дизайнерского решения.

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ИСТОЧНИК KP.RU