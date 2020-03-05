2020-03-05T16:18:26+03:00
Общество

Болельщикам брянского "Динамо" предложили выбрать дизайн для нового автобуса

На выбор горожанам предложили девять вариантов
Мария Дедкова
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Последнее слово все же останется за учредителями и руководителями брянской команды.Последнее слово все же останется за учредителями и руководителями брянской команды.Фото: ФК "Динамо - Брянск"
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Брянцам предложили проголосовать за дизайн нового автобуса для футбольной команды "Динамо".

На выбор горожанам предложили девять вариантов. Как говорят представители футбольного клуба, победитель получит приз зрительских симпатий.

Последнее слово все же останется за учредителями и руководителями брянской команды. Они выберут макет, который станет основой при реализации дизайнерского решения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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