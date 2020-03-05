Соцсети: в Брянске на зоопарк рухнуло дерево

5 Март 2020 2020-03-05T15:24:59+03:00

Пострадал ли кто-то в этом ЧП, пока неизвестно

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На зоопарк, который находится на Кургане Бессмертия в Брянске, в четверг, 5 марта, рухнуло дерево. О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.

Автор поста опубликовал также видеозапись. Видно, что сухое дерево повредило забор.

По некоторым данным, в этом ЧП едва не пострадали люди. В момент падения мужчина с ребенком находились неподалеку.

Официальная информация о происшествии пока не поступала.

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ИСТОЧНИК KP.RU