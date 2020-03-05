Брянцы вновь пожаловались на "бассейн" возле перехода на улице Авиационной

5 Март 2020 2020-03-05T14:56:45+03:00

Этот участок дороги ремонтировали в прошлом году

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Жители Брянска вновь пожаловались на грязевое "озеро" у перехода на улице Авиационной. Фотографии грязи у "зебры" вновь выложили в социальных сетях.

- Пешеходный переход,людям стоять негде,а что твориться когда дождь?Бассейн одним словом.Может городские дорожные службы устранят свои же косяки?– подписала снимок автор поста (орфография и пунктуация сохранены -авт).

Брянцы призывают обратить внимание на проблему. Ведь этот участок дороги отремонтировали только в прошлом году. В комментариях под постом горожанин Андрей Быков разместил ответ горадминистрации по поводу водоотведения на улице Авиационной. Чиновники ответили, что ливневка на этом участке не предусмотрена. "Отвод воды осуществляется по вертикальным отметкам проезжей части". Однако горожанину пообещали более детально рассмотреть этот вопрос.

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ИСТОЧНИК KP.RU