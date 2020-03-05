Брянские танцоры отобрались на чемпионат мира

5 Март 2020 2020-03-05T14:59:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Брянский коллектив отобрался на чемпионат мира по современным танцевальным стилям. Путевку в Рим им принесла победа в открытом Кубке России, сообщили в пресс-службе горадминистрации в четверг, 5 марта.

Всероссийский турнир проходил в Орле. Сильнейших выбирали в 26 номинациях. Брянск представила спортивно-танцевальная школа «Broken parquet».

В упорной борьбе брянцы победили в номинации «Dance Show».

- Для отбора на чемпионат мира необходимо было набрать 70 баллов, - говорит руководитель коллектива Эльвира Сапрыкина. - Мы выступили с результатом 76.3 балла и получили путевку в Рим. Еще несколько наших девочек вошли в состав национальной сборной России.

Добавим, чемпионат мира DWC по современным танцевальным стилям и хореографическому искусству пройдет в столице Италии в июне.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU