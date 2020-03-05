5 Март 2020 2020-03-05T14:12:32+03:00

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В Брянске на улице Костычева убрали аварийный столб. О разрушающейся опоре возле дома №27 сообщили горожане в социальных сетях 2 марта. Она угрожала как пешеходам, так и автомобилистам.

Как рассказали корреспонденту "КП" местные жители, через два дня аварийный столб уже убрали. Однако на его месте образовалась яма, которую пока никак не заделали, лишь засыпав строительным мусором.

Фото: vk.com, Ирина Бурая

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ИСТОЧНИК KP.RU