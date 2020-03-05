Оскорбивший сотрудников полиции житель Клетни заплатит штраф

5 Март 2020 2020-03-05T13:15:19+03:00

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Жителя Клетни судили за оскорбление двух сотрудников полиции.

30 сентября пьяного 26-летнего парня привезли в приемный покой местной больницы. Там он начал ругаться на двух правоохранителей. Дебошир, которого после оказания помощи отвезли в отделение полиции, продолжил оскорблять сотрудников при исполнении.

На жителя Клетни завели уголовное дело. Недавно молодого человека судили. Теперь он должен выплатить "уголовный" штраф в 10 тысяч рублей.

Приговор, как отметили в пресс-службе прокуратуры, не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU