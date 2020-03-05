Оскорбивший сотрудников полиции житель Клетни заплатит штраф
Жителя Клетни судили за оскорбление двух сотрудников полиции.
30 сентября пьяного 26-летнего парня привезли в приемный покой местной больницы. Там он начал ругаться на двух правоохранителей. Дебошир, которого после оказания помощи отвезли в отделение полиции, продолжил оскорблять сотрудников при исполнении.
На жителя Клетни завели уголовное дело. Недавно молодого человека судили. Теперь он должен выплатить "уголовный" штраф в 10 тысяч рублей.
Приговор, как отметили в пресс-службе прокуратуры, не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU