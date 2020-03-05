Брянская область заняла первое место в стране по взяткам

5 Март 2020 2020-03-05T14:16:59+03:00

Отметили Брянскую область и в статистике по посредникам во взяточничестве. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Брянская область стала лидером в стране по количеству взяток. Такую статистику приводит Генеральная прокуратура России. Правоохранители проанализировали состояние преступности за январь.

Как оказалось, на Брянщине резко выросло число получения взяток - с 3 до 24. Это почти 700%. Похожая неприятная тенденция сложилась в Кабардино-Балкарии, Омской и Волгоградской областях. Тем временем в целом по стране количество подобных преступлений снизилось на 0,9 % - с 445 до 441.

Отметили Брянскую область и в статистике по посредникам во взяточничестве. Регион оказался на втором месте. Число таких преступлений увеличилось с 2 до 14. Прирост составил 600%. Выявляемость выросла в Нижегородской, Самарской и Свердловской областях, а также Краснодарском крае. Всего же за январь в нашем регионе совершили 1266 преступлений. 549 из них - предварительно расследовано. А 275 не раскрыто.

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ИСТОЧНИК KP.RU