В Брянске выберут самую красивую студентку БГУ

5 Март 2020 2020-03-05T12:47:42+03:00

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В Брянске выберут самую красивую и талантливую студентку госуниверситета имени Петровского. Конкурс "Краса БГУ-2020" проведут в вузе в четверг, 5 марта.

Мероприятие пройдет в актовом зале учебного заведения. Начнется оно в 15.00.

За титул поборются студентки всех факультетов вуза (будет по одному представителю), в том числе филиала в Новозыбкове. Организует конкурс отдел социально-культурной политики и воспитательной работы, Совет студентов и аспирантов.

Тематика нынешней "Красы БГУ" связана с историей. Зрителей ждет конкурс-визитка, дефиле в трех образах (в том числе, отражающих модные тенденции XX века), интеллектуальное состязание и «Три минуты славы».

По традиции победительниц определят в нескольких номинациях. Им вручат дипломы и памятные подарки.

Кстати, в 2019-м в аналогичном конкурсе победила студентка факультета иностранных языков Карина Акулова.

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ИСТОЧНИК KP.RU