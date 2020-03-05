2020-03-05T12:29:49+03:00
Общество

В Брянске потребовали заблокировать сайты пропагандирующие "зацепинг"

Правоохранители считают подобную информацию запрещенной
Мария Дедкова
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В Брянске прокуратура требует заблокировать сайты, пропагандирующие "зацепинг".

Ресурсы нашли правоохранители во время мониторинга.

- На сайтах опубликована информация о запрещенных способах проезда на поездах, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Так называемый "зацепинг" опасен тем, что может стать причиной несчастных случаев на железной дороге. Закон запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

А за опасные "покатушки" предусмотрен штраф.

Прокурор направил в суд пять исков с требованием признать информацию ресурсов запрещенной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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