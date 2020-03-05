2020-03-05T11:54:21+03:00
Спорт

Брянское «Динамо» обыграло черкесский «Интер» в спарринге

Игра завершилась со счетом 2:1
Анна ЛЕВКИНА
Поделиться:
Фото: vk.com, группа ФК "Динамо Брянск".Фото: vk.com, группа ФК "Динамо Брянск".
Изменить размер текста:

Брянское «Динамо» провело третий товарищеский матч на сборах в Кисловодске и обыграло черкесский клуб «Интер». Матч завершился со счетом 2:1.

Голами у сине-белых отметились Николай Вдовиченко и Дмитрий Пикатов.

Теперь брянским футболистам предстоит провести заключительный спарринг (то есть, тренировочный бой). Соперником нашей команды на этот раз станет «Динамо» из Ставрополя. Игра состоится в пятницу, 6 марта (ориентировочно в 12.00). В тот же день динамовцы отправятся домой, сообщили в сетевой группе клуба.

Напомним, на сборах в Кисловодске сине-белые уже сыграли с командами «Легион Динамо» (Махачкала) и «Знамя Труда» (Орехово-Зуево, Подмосковье). Первая встреча завершилась безголевой ничьей, а во второй брянцы разгромили соперника – 3:0.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24