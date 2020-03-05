Брянское «Динамо» обыграло черкесский «Интер» в спарринге

5 Март 2020 2020-03-05T11:54:21+03:00

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Брянское «Динамо» провело третий товарищеский матч на сборах в Кисловодске и обыграло черкесский клуб «Интер». Матч завершился со счетом 2:1.

Голами у сине-белых отметились Николай Вдовиченко и Дмитрий Пикатов.

Теперь брянским футболистам предстоит провести заключительный спарринг (то есть, тренировочный бой). Соперником нашей команды на этот раз станет «Динамо» из Ставрополя. Игра состоится в пятницу, 6 марта (ориентировочно в 12.00). В тот же день динамовцы отправятся домой, сообщили в сетевой группе клуба.

Напомним, на сборах в Кисловодске сине-белые уже сыграли с командами «Легион Динамо» (Махачкала) и «Знамя Труда» (Орехово-Зуево, Подмосковье). Первая встреча завершилась безголевой ничьей, а во второй брянцы разгромили соперника – 3:0.

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ИСТОЧНИК KP.RU