Литейный мост сдадут на полгода раньше контрактных сроков

5 Март 2020 2020-03-05T11:28:30+03:00

Первую очередь Литейного моста в Брянске построят к августу текущего года. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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Первую очередь Литейного моста в Брянске построят к августу текущего года. Это на полгода раньше контрактных сроков.

О строительстве Литейного моста говорили на пресс-конференции в мэрии 3 марта. Ее главной темой стала реализация проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Со слов руководителя города Александра Макарова, работы на объекте дорожники завершат раньше запланированных сроков: вместо 21 января 2021 года к августу текущего.

Напомним, Литейный мост будет состоять из двух частей. Сейчас идет строительство новой части моста. Старая, действующая часть, будет реконструирована позже, в рамках второго этапа строительства. Стоимость строительства первого пускового комплекса составляет около 450 миллионов рублей. Работы начались в середине ноября 2019-го.

Сейчас на объекте полностью готово свайное поле, буронабивные конструкции прошли испытания. Дорожники возводят четвертую мостовую опору и обустраивают ростверки.

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ИСТОЧНИК KP.RU