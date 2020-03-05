2020-03-05T11:05:33+03:00
Общество

Школьные обеды в Брянске дорожать не будут

Увеличивать цены не будут из-за негативной реакции родителей учеников
Мария Дедкова
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Повышение хотели провести из-за подорожания продуктов питания.Повышение хотели провести из-за подорожания продуктов питания.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Школьные обеды в Брянске дорожать не будут.

О росте цен за питание рассказали родителям в школах. Эта информация вызвала негодование у горожан. В сентябре обед стоил 45 рублей. А через месяц - уже 50 рублей. И вот в марте цены, по словам родителей, должны были вырасти еще на 3-5 рублей.

Ответ городских властей не заставил себя ждать. В школы Брянска направили письмо, подписанное начальником управления образования Иваном Потворовым о том, что увеличение родительской доли производить не следует. Причиной тому послужила "негативная реакция родительского сообщества".

Как рассказали корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" в управлении образования, повышение хотели провести из-за подорожания продуктов питания. А вот жалоб от родителей в отдел общего образования оказались единичными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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