5 Март 2020 2020-03-05T11:05:33+03:00

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Школьные обеды в Брянске дорожать не будут.

О росте цен за питание рассказали родителям в школах. Эта информация вызвала негодование у горожан. В сентябре обед стоил 45 рублей. А через месяц - уже 50 рублей. И вот в марте цены, по словам родителей, должны были вырасти еще на 3-5 рублей.

Ответ городских властей не заставил себя ждать. В школы Брянска направили письмо, подписанное начальником управления образования Иваном Потворовым о том, что увеличение родительской доли производить не следует. Причиной тому послужила "негативная реакция родительского сообщества".

Как рассказали корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" в управлении образования, повышение хотели провести из-за подорожания продуктов питания. А вот жалоб от родителей в отдел общего образования оказались единичными.

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ИСТОЧНИК KP.RU