В Брянске построят легкоатлетический манеж для олимпийцев
В Брянске построят большой легкоатлетический манеж для олимпийцев. Такая информация появилась в брянских СМИ в четверг, 5 марта.
Известно, что новый спортобъект возведут на месте футбольного поля Брянского государственного училища олимпийского резерва (это на улице Дуки в Советском районе). Под сооружение отвели площадь в полтора гектара. Строительство будут вести на федеральные деньги. Кстати, проект будущего манежа уже готов, его разработала московская компания «Стиль».
Манеж будет состоять из трех блоков: медико-восстановительного центра, легкоатлетического ядра с тренажерным залом и спортивной зоной. Вместимость трибун – 190 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU