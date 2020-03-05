В Брянске построят легкоатлетический манеж для олимпийцев

5 Март 2020 2020-03-05T10:41:19+03:00

Под объект отвели площадь в полтора гектара

Изменить размер текста: A A

В Брянске построят большой легкоатлетический манеж для олимпийцев. Такая информация появилась в брянских СМИ в четверг, 5 марта.

Известно, что новый спортобъект возведут на месте футбольного поля Брянского государственного училища олимпийского резерва (это на улице Дуки в Советском районе). Под сооружение отвели площадь в полтора гектара. Строительство будут вести на федеральные деньги. Кстати, проект будущего манежа уже готов, его разработала московская компания «Стиль».

Манеж будет состоять из трех блоков: медико-восстановительного центра, легкоатлетического ядра с тренажерным залом и спортивной зоной. Вместимость трибун – 190 человек.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU