В Брянске иномарка врезалась в дерево, водитель скончался
Легковой автомобиль врезался в дерево в Брянске в среду, 4 марта. Водитель от полученных травм скончался, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Трагедия произошла около 19.20 на улице Вали Сафроновой в Советском районе.
- По предварительной информации, 50-летний водитель кроссовера «Лада Икс Рей» ехал со стороны улицы Дуки в строну улицы Петрова, - уточнили в ГИБДД. - Он врезался в дерево. От полученных травм мужчина скончался.
К месту аварии выезжали спасатели. Им пришлось деблокировать автомобилиста.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливают его обстоятельства и причины.
Кстати, в соцсетях знакомые погибшего рассказали, что тот страдал острой формой диабета. В роковой вечер ему стало плохо, и он поспешил в аптеку за лекарством. Однако в пути потерял сознание и умер.
В ГИБДД эту версию пока не подтвердили.
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ИСТОЧНИК KP.RU