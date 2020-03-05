В Брянске иномарка врезалась в дерево, водитель скончался

5 Март 2020 2020-03-05T10:06:21+03:00

Погибшему было 50 лет

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Легковой автомобиль врезался в дерево в Брянске в среду, 4 марта. Водитель от полученных травм скончался, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Трагедия произошла около 19.20 на улице Вали Сафроновой в Советском районе.

- По предварительной информации, 50-летний водитель кроссовера «Лада Икс Рей» ехал со стороны улицы Дуки в строну улицы Петрова, - уточнили в ГИБДД. - Он врезался в дерево. От полученных травм мужчина скончался.

К месту аварии выезжали спасатели. Им пришлось деблокировать автомобилиста.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливают его обстоятельства и причины.

Кстати, в соцсетях знакомые погибшего рассказали, что тот страдал острой формой диабета. В роковой вечер ему стало плохо, и он поспешил в аптеку за лекарством. Однако в пути потерял сознание и умер.

В ГИБДД эту версию пока не подтвердили.

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ИСТОЧНИК KP.RU