2020-03-04T18:46:54+03:00
Общество

В Брянске на праздниках будут ловить пьяных водителей

На дорогах города пройдет профилактический рейд
Мария Дедкова
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На дороги выйдут дополнительные, в том числе скрытые, патрули ДПС.На дороги выйдут дополнительные, в том числе скрытые, патрули ДПС.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянске на мартовских праздниках пройдут массовые проверки. Как рассказали в городской Госавтоинспекции, с 6 по 9 марта полицейские будут ловить пьяных автомобилистов в рамках профилактической акции "Нетрезвый водитель".

На дороги выйдут дополнительные, в том числе скрытые, патрули ДПС. Полицейские будут дежурить возле развлекательных заведений и торговых центров.

Если вы увидели пьяного за рулем, сообщите об этом ближайшему наряду или по телефону дежурной части: 74-71-02.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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