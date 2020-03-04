В Брянске на праздниках будут ловить пьяных водителей

4 Март 2020 2020-03-04T18:46:54+03:00

На дороги выйдут дополнительные, в том числе скрытые, патрули ДПС. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В Брянске на мартовских праздниках пройдут массовые проверки. Как рассказали в городской Госавтоинспекции, с 6 по 9 марта полицейские будут ловить пьяных автомобилистов в рамках профилактической акции "Нетрезвый водитель".

На дороги выйдут дополнительные, в том числе скрытые, патрули ДПС. Полицейские будут дежурить возле развлекательных заведений и торговых центров.

Если вы увидели пьяного за рулем, сообщите об этом ближайшему наряду или по телефону дежурной части: 74-71-02.

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ИСТОЧНИК KP.RU